Surmount erscheint früher

Eine Meldung mit Seltenheitswert: Die beiden Entwickler Jasper Oprel und Indiana-Jonas kündigen an, dass "Surmount" früher veröffentlicht wird. Am Releasemonat selbst ändert sich aber nichts.

Demnach wird "Surmount" bereits am 2. Mai für Switch und den PC veröffentlicht. Eigentlich sollte es erst eine Woche später, also am 9. Mai, soweit sein.

Bei "Surmount" handelt es sich um ein physikbasiertes Plattformer-Abenteuer mit freiem Spielfluss. Es lässt uns jede Menge Kletterspass haben. Wage gefährlichen Aufstieg durch verschiedene, von Hand designte und prozedural generierte Herausforderungen auf dem Om und erlebe unterwegs eine spassige Geschichte mit exzentrischen Figuren. Klingt also nach einem interessanten Spielkonzept.