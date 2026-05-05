Survios: Weitreichende Entlassungen

Aktuell mehren sich die Berichte über weitreichende Entlassungen bei Survios. Die Schliessung des VR-Studios steht ebenfalls im Raum.

Demnach ist ein Grossteil des Entwicklerteams vom jüngsten Stellenabbau bei Survios betroffen. Eine offizielle Bestätigung oder ein Statement dazu stehen bisher aber noch aus.

Mehrere Mitarbeiter äusserten sich aber bereits zu dem Thema in den sozialen Medien und sprachen davon, dass das Studio in seiner bisherigen Form praktisch aufgelöst wird. Die Entwicklung dürfte auch Auswirkungen auf geplante Projekte haben, aber auch hier wurden noch keine konkreten Angaben gemacht.

Das bisher letzte Projekt von Survios war "Alien: Rogue Incursion". Ein Nachfolger befand sich gerüchteweise in der Mache.