Survive The Fall: Die Apokalypse naht

Das polnische Entwicklerteam Angry Bulls Studio und Publisher Toplitz Productions gaben das Veröffentlichungsdatum für den Action-Adventure-Cocktail "Survive The Fall" bekannt. Die Mischung aus Erkundung offener Level, Echtzeitkämpfen mit taktischer Pause, Rohstoffmanagement, Crafting und Basisbau wird am 22. Mai 2025 erscheinen.

"Mit dem Release von Survive The Fall erreicht unsere lange Entwicklungsreise ihre nächste und bislang wichtigste Station. Wir sind ein sehr kleines Team und haben in den letzten drei Jahren unsere Zeit und Leidenschaft in das Projekt investiert. Inspiriert von Titeln, die wir sehr schätzen, wie z.B. der Wasteland-Serie oder State of Decay, haben wir uns zum Ziel gesetzt, etwas zu erschaffen, das nicht nur das Genre zitiert, sondern ihm etwas Einzigartiges hinzufügt. Ich denke, dies haben wir geschafft."

Michał Łuszcz, CEO von Angry Bulls Studio

"Survive The Fall" katapultiert dich in eine zerbrechliche Welt, die nach einem katastrophalen Meteoriteneinschlag in einem ewigen Herbst gefangen ist. Die Zivilisation droht zu kollabieren, rivalisierende Fraktionen kämpfen um die Vorherrschaft und die mutierte Natur verzeiht auf deinen Expeditionen keinen Fehler.

Du kontrollierst ein Team einzigartiger Figuren, während du eine gleichermassen gefährliche wie wunderschöne Welt erkundest und sie nach Rohstoffen, Ausrüstung und anderer Beute durchsucht, um in dieser rauen Umgebung überleben zu können.