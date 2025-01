Survive The Fall: Action, Beutejagd und Basisbau

Das unabhängige Entwicklungsteam Angry Bulls Studio präsentiert den neuen Trailer für "Survive The Fall". Die packende Mischung aus isometrischer Action, Erkundung einer offenen Welt, taktischem Kampf und Basisbau wird Mitte des Jahres für PC veröffentlicht.

Betritt eine faszinierende Welt, die nach einem verheerenden Meteoriteneinschlag in einem ewigen Herbst gefangen ist. Eine gefährliche Stase hat die Natur nachhaltig beeinflusst und für lebensbedrohliche Mutationen gesorgt. Führe ein Team einzigartiger unvergesslicher Charaktere an, während du die Welt erforschst, in der Schönheit und Gefahr untrennbar vereint sind. Nimm all deinen Mut zusammen und gehe auf Erkundungsreisen, um Rohstoffe, Ausrüstung und andere Beute zu finden, damit du eine Chance hast, in dieser neuen rauen Realität überleben zu können.

Der Kampf ist gleichermassen intensiv wie flexibel und kombiniert isometrische Echtzeit-Action mit Schleichmechaniken sowie einer optionalen taktischen Pause. Analysiere deine Umgebung, positioniere dein Team und gib deinen Mitstreitern Befehle, um sie so effizient wie möglich einzusetzen