Survive The Fall auf der Future Games Show

Das unabhängige Entwicklungsteam Angry Bulls Studio hat letzte Nacht im Rahmen der Future Games Show einen neuen Trailer für das isometrische Action-Adventure "Survive The Fall" veröffentlicht.

Dabei wurden nicht nur brandneue Ausschnitte aus dem Spiel präsentiert. Parallel zum Trailer wurde auf eine neue Demo veröffentlicht.

Nach einer abgeschlossenen Beta-Phase, in deren Rahmen bereits sowohl Community als auch Content Creator einen ausgedehnten Blick auf das Spiel geworfen haben, können nun alle in die post-apokalyptische Welt von "Survive The Fall" eintauchen. Erkundet darin eine Welt, die gleichermassen schön wie gefährlich ist und in der rivalisierende Fraktionen unnachgiebig um die Vorherrschaft kämpfen, während ihr versucht, die Gesellschaft neu aufzubauen.