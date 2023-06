Surviving Deponia: Neue Ära, gleicher Müll

Sieben Jahre nach dem Launch von "Deponia Doomsday" begibt sich Daedalic Entertainment mit dem brandneuen Story-basierten Survival-Game "Surviving Deponia" auf den geliebten Müll-Planeten zurück. "Surviving Deponia" kehrt in eine von Spielern geliebte Welt zurück und führt die gefeierte Point-and-Click-Serie gleichzeitig in eine aufregende neue Richtung mit einem neuen Spielsystem auf einem Planeten voller neuer Bedrohungen, Herausforderungen, Freunde und Feinde.

In den sieben Jahren nach den Events von "Goodbye Deponia" und "Deponia Doomsday" hat sich der kleine, liebliche Müll-Planet zu einem Mad Max-artigen Albtraum entwickelt. Elysium, die High-Society Zitadelle, die durch Deponias Himmel schwebte, ist auf die Oberfläche gestürzt und hat mit sich nicht nur eine mysteriöse Wasserknappheit gebracht, sondern auch neue Bedrohungen, die eine neue Weltordnung auf Deponia einläuten. Wenn Spieler überleben möchten, müssen sie die unwirtlichen Landschaften Deponias unter Kontrolle bringen, indem sie Ressourcen sammeln, neue, und auch einige alte Freunde treffen, Monster bekämpfen, sich eine Home-Base bauen und schlussendlich einen Weg finden, diesem Wahnsinn für immer zu entkommen.

“Story-basiertes Survival” ist kein Genre, mit dem das Franchise bisher in Berührung gekommen ist; trotzdem sind die Müll-Landschaften von Deponia reif und randvoll mit Möglichkeiten, wiederkehrende Spieler auf neue Arten anzusprechen, während der Kern der Serie beibehalten wird. Ebenso werden Fans des Survival-Strategie-Genres in der faszinierenden, skurrilen Welt von Deponia den perfekten Ort finden, um ein Haus zu bauen, Dinge schief gehen zu lassen, sie zu reparieren und zu versuchen, dabei zu überleben. Also eine rundum gute Zeit.