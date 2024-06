Remake von Star Wars: Bounty Hunter angekündigt

Was zuvor bereits in der Gerüchteküche zirkulierte, wurde jetzt tatsächlich von Aspyr Media angekündigt, nämlich eine Neuauflage von "Star Wars: Bounty Hunter". Ein erster Trailer stimmt uns jetzt schonmal darauf ein.

Bei "Star Wars: Bounty Hunter" handelt es sich um ein klassisches Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive, in dem wir in die Rolle von Jango Fett schlüpfen, dem Primärklon der Grossen Armee der Republik. Wir wurden angeheuert, um einen durchtriebenen dunklen Jedi zu fangen und müssen uns als gefürchtetster Kopfgeldjäger der Galaxis beweisen.

Das Remake von "Star Wars: Bounty Hunter" möchte dabei natürlich vor allem in audiovisueller Hinsicht punkten. Das Original wurde hierzulande 2002 bzw. 2003 für PS2 und Gamecube veröffentlicht, was ja schon ein Weilchen her ist.

Die Neuauflage von "Star Wars: Bounty Hunter" erscheint am 1. August für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.