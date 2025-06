Sweet Slaughter teil vom Steam Next Fest

Macht euch bereit für das entzückende Schlachtfeld des Chaos! "Sweet Slaughter" kommt zur Steam Next Fest und bietet euch eine neue, spielbare Demo. Taucht direkt ins Geschehen ein und erlebt rasante, roguelike-ähnliche Action hautnah.

In "Sweet Slaughter" stellt ihr euch endlosen Wellen von niedlichen, aber tödlichen Monstern in einem packenden Action-Roguelike. Dieses Spiel fordert sowohl eure Reflexe als auch eure Strategie heraus. Wählt einen Helden mit einzigartigen Fähigkeiten, passt eure Spielweise mit mächtigen Augmenten und Modifikatoren an und überlebt 15 Minuten, um euch dem finalen Bosskampf zu stellen.