Die Swiss Game Awards 2025

Die Swiss Game Awards finden in diesem Jahr im Rahmen eines Online-Events am 18. Dezember um 19:00 Uhr auf dem offiziellen SGDA-Youtube-Kanal statt!
Video von den Swiss Game Awards 2024
Ihr könnt live und zur gleichen Zeit wie alle anderen bequem von zu Hause aus zuschauen. Falls ihr aber Partys vor Ort mögt, Gleichgesinnte treffen und ein Stück Pizza teilen wollt, werdet ihr eine der folgenden Watch Partys mögen, die von der Community organisiert werden:
- Zürich, im Swiss Game Hub
- Lausanne, an der Pyxis Exploration Numérique
- Genf, in der Oasis Bar nahe des Hauptbahnhofs
Die nominierten Spiele...
Swiss Game Awards – Best Entertainment Game 2025
- Henry Halfhead by Lululu Entertainment
- Herdling by Okomotive
- Projected Dreams by Flawberry Studio
- The Wandering Village by Stray Fawn Studio
- Time Flies by Playables
Swiss Game Awards – Best Serious Game 2025
- ALTernatives by DNA Studios
- Between Two Realities by White Ermine Game Studio
- Danger in Pompeii by DNA Studios
- Ensured Energy by USI Lugano
- Groovy Park von Tourmaline Studio
Swiss Game Awards – Most Anticipated Game 2025
- Goblin Sushi von Old Cake Factory
- Nocturnal 2 von Sunnyside Games
- Primordial Empire von Marc Züst (Feisty Cyst)
- Slot Machine Gun von Lakeview Games
- Unrailed 2: Back on Track von Indoor Astronaut
Swiss Game Awards – Best Student Game 2025
- Domain of Hallucination von Team AAAAA (HSLU)
- Eternal Echoes von Danick Kury (Les Maîtres du Monde)
- Pale Abyss von Permanent Crab Studios (SAE Institute Zurich)
- Ruby and the Lost Crystals von Ruby’s Team (SAE Institute Genève)
- Vulcard von Goblin Games Studio (ETH Zurich)