Die Swiss Game Awards 2025

Die Swiss Game Awards finden in diesem Jahr im Rahmen eines Online-Events am 18. Dezember um 19:00 Uhr auf dem offiziellen SGDA-Youtube-Kanal statt!

Video von den Swiss Game Awards 2024

Ihr könnt live und zur gleichen Zeit wie alle anderen bequem von zu Hause aus zuschauen. Falls ihr aber Partys vor Ort mögt, Gleichgesinnte treffen und ein Stück Pizza teilen wollt, werdet ihr eine der folgenden Watch Partys mögen, die von der Community organisiert werden:

Zürich, im Swiss Game Hub

Lausanne, an der Pyxis Exploration Numérique

Genf, in der Oasis Bar nahe des Hauptbahnhofs

Die nominierten Spiele...

Swiss Game Awards – Best Entertainment Game 2025

Henry Halfhead by Lululu Entertainment Herdling by Okomotive Projected Dreams by Flawberry Studio The Wandering Village by Stray Fawn Studio Time Flies by Playables

Swiss Game Awards – Best Serious Game 2025

ALTernatives by DNA Studios

by DNA Studios Ensured Energy by USI Lugano

Swiss Game Awards – Most Anticipated Game 2025

Swiss Game Awards – Best Student Game 2025