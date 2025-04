Game-Industrie: Swiss Game Hub eröffnet mit über 1'000 Gästen

Der Swiss Game Hub, ein dynamischer Co-Working-Space für Spieleentwickler, feierte am 26. April 2025 seine Eröffnungsparty in der neuen, 2'400 m² grossen Werkhalle 87S in Zürich-Oerlikon. Über 1'000 Besucher nahmen an der Feier teil, was die wachsende Bedeutung des Hubs für die Schweizer Spielebranche unterstreicht.

Das Event bot eine bunte Mischung an Aktivitäten – von Hüpfburg über Food Trucks bis hin zu Brettspielen, Game Testing und Maraoke: Modded Karaoke – und schuf eine einladende Atmosphäre für Entwickler, Familien und Anwohner. Unterstützt von der Stadt Zürich, fördert der Swiss Game Hub Zusammenarbeit und Innovation. Er beherbergt mittlerweile über 22 Teams und 120 Entwickler, mehr als doppelt so viele wie vor dem Umzug von der Hohlstrasse im Kreis 4 in Zürich.

"Vor fünf Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass wir hier stehen würden. Unser Ziel ist es, ein Leuchtturm für die Branche zu sein – ein Ort, an dem Entwickler sich vernetzen, lernen und wachsen. Diese Halle voller kreativer Köpfe zeigt, dass hier etwas Grosses entsteht."

Sebastian Tobler, Präsident des Swiss Game Hub, teilte in seiner Eröffnungsrede seine Vision

Der 2019 gegründete Hub hat sich zu einer zentralen Anlaufstelle der Zürcher Indie-Game-Szene entwickelt und bietet Raum für Wissensaustausch, kulturelle Veranstaltungen und branchenübergreifende Kooperationen. Für die Öffentlichkeit macht der Hub die Spieleentwicklung greifbar: Statt abstrakter Zahlen über Entwickler in der Schweiz zeigt er konkret, wo die Branche pulsiert. Die Eröffnung unterstrich dies eindrucksvoll – mit Reden von prominenten Gästen wie Cécile Vuillemin (Pro Helvetia) und einer Video-Botschaft von Stadtpräsidentin Corinne Mauch.

Das neue Boot Camp des Hubs soll Entwickler befähigen, innerhalb eines Jahres ihr erstes kommerziell erfolgreiches Spiel zu veröffentlichen – unter Anleitung der besten Experten der lokalen Branche.