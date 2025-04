Darum ist Nintendo Switch 2 Welcome Tour nicht kostenlos verfügbar

Überrascht nahmen viele Spieler zur Kenntnis, dass "Nintendo Switch 2 Welcome Tour" nicht kostenlos verfügbar sein wird - zum Einen, weil das Produkt ja quasi die Switch 2 vorstellt und zum Anderen, weil es konzeptionell sehr an "Astro's Playroom" erinnert, welches auf jeder PS5 vorinstalliert ist. Jetzt gab es diesbezüglich Antworten von Nintendo.

So erklärt der Mario-Konzern, dass viel Liebe und Arbeit in "Nintendo Switch 2 Welcome Tour" geflossen sind und dies eben auch einen Preis habe. Ausserdem würde die Mischung aus Minispielen und Tech-Demos ja auch lediglich zehn Dollar kosten.

Bei "Nintendo Switch 2 Welcome Tour" handelt es sich um eine Art interaktive Ausstellung, welche uns einen Einblick in die Funktionen und Technologien bietet, die unsere Lieblingsspiele möglich machen. Dabei erwarten uns verschiedenste Ausstellungsstücke, die wir ansehen, berühren und fühlen können.

"Nintendo Switch 2 Welcome Tour" erscheint simultan zur Switch 2, also am 5. Juni.