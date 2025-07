Entwickler von Nintendo Switch 2 Welcome Tour bekannt

Dank einer offiziellen Angabe kennen wir jetzt auch den Entwickler von "Nintendo Switch 2 Welcome Tour". Zuvor hatte Nintendo hieraus ein grösseres Geheimnis gemacht.

Demnach entstand "Nintendo Switch 2 Welcome Tour" bei Nintendo Cube. Das Tochterunternehmen des Mario-Konzerns hat in den vergangenen Jahren vor allem an der "Mario Party"-Reihe mitgewerkelt.

Bei "Nintendo Switch 2 Welcome Tour" handelt es sich um eine Art interaktive Ausstellung, welche uns einen Einblick in die Funktionen und Technologien bietet, die unsere Lieblingsspiele möglich machen. Dabei erwarten uns verschiedenste Ausstellungsstücke, die wir ansehen, berühren und fühlen können.

"Nintendo Switch 2 Welcome Tour" erschien simultan zur Switch 2, also am 5. Juni.