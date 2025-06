Nintendo Switch 2 Welcome Tour benötigt Zubehör zur Komplettierung

"Nintendo Switch 2 Welcome Tour" sorgt schon seit seiner Vorstellung für Kontroversen. Nachdem zunächst überrascht zur Kenntnis genommen wurde, dass der Titel nicht jeder neuen Konsole kostenlos beiliegt, wurde jetzt bekannt, dass zu dessen hundertprozentiger Komplettierung bestimmtes Zubehör nötig ist.

Demnach sind zur Vervollständigung einzelner Aufgaben in "Nintendo Switch 2 Welcome Tour" die USB-Kamera, der Switch 2 Pro Controller oder der Joy-Con 2 Charging Grip und sogar ein 4K-Fernseher vonnöten. Nintendo betont in diesem Zusammenhang aber, dass alle zwölf Gebiete des Spiels auch ohne dieses Zubehör betreten werden können. Komplettisten rümpfen wahrscheinlich trotzdem die Nase.

Bei "Nintendo Switch 2 Welcome Tour" handelt es sich um eine Art interaktive Ausstellung, welche uns einen Einblick in die Funktionen und Technologien bietet, die unsere Lieblingsspiele möglich machen. Dabei erwarten uns verschiedenste Ausstellungsstücke, die wir ansehen, berühren und fühlen können.

"Nintendo Switch 2 Welcome Tour" erschien simultan zur Switch 2, also gestern.