Nintendo Switch 2 Welcome Tour: Japanischer Übersichtstrailer

Nintendo hat einen japanischen Gameplay-Trailer zu "Nintendo Switch 2 Welcome Tour" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich genau fünfeinhalb Minuten lang ausführliche Sequenzen aus "Nintendo Switch 2 Welcome Tour" gezeigt. Praktischer Nebeneffekt ist, dass wir dadurch auch die Switch 2 selbst besser kennenlernen.

Bei "Nintendo Switch 2 Welcome Tour" handelt es sich um eine Art interaktive Ausstellung, welche uns einen Einblick in die Funktionen und Technologien bietet, die unsere Lieblingsspiele möglich machen. Dabei erwarten uns verschiedenste Ausstellungsstücke, die wir ansehen, berühren und fühlen können.

"Nintendo Switch 2 Welcome Tour" erscheint simultan zur Switch 2, also am 5. Juni.