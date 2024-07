Bandai Namco hat einen frischen Charakter-Trailer zu "Sword Art Online Fractured Daydream" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Eugeo aus "Sword Art Online Fractured Daydream" genau 38 Sekunden lang vorgestellt. Kurze Gameplaysequenzen gibt es in diesem Zusammenhang ebenfalls zu sehen.

In "Sword Art Online Fractured Daydream" wird in der Welt von Alfheim Online ein neues System ausgerollt. Dabei bewirkt jedoch eine Fehlfunktion, dass alle Welten und Zeitlinien miteinander verschmelzen. Dies erschafft eine neuartige, herausfordernde Umgebung, mit der Protagonist Kirito und die anderen Spielenden konfrontiert werden. Weil in diesem unerforschten Territorium alles verloren ist, werden Feinde zu Freunden, verstorbene Charaktere kehren zurück und ungleiche Bündnisse werden geschlossen, um die Gefahren dieser erschütterten Welt zu überleben.

"Sword Art Online Fractured Daydream" erscheint am 4. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.