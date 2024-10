Sword Art Online Fractured Daydream: Launch-Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht heute "Sword Art Online Fractured Daydream" für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC. Der Titel ist das erste gross angelegte Live-Service-Multiplayer-Adventure der "Sword Art Online"-Videospielserie.

In der riesigen virtuellen Welt von Alfheim Online wird ein neues System namens Galaxia installiert, doch eine Fehlfunktion führt dazu, dass alle Welten und Zeitlinien miteinander verschmelzen, wodurch sich Kirito und seine Freund*innen in einer chaotische Landschaft wiederfinden. Verloren in diesem unbekannten Territorium, müssen sie unvorhergesehene Allianzen bilden und sich neuen Herausforderungen stellen, um die Gefahren dieser unruhigen Welt zu überleben.

"Sword Art Online Fractured Daydream" präsentiert eine originelle Geschichte mit beliebten Charakteren wie Asuna, Kirito und Leafa und bietet ein spannendes, plattformübergreifendes Co-Op-Erlebnis. Die Spieler*innen erwartet Action, intensive Bosskämpfe und kooperative Quests.