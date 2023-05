Bandai Namco hat den sogenannten System Trailer zu "Sword Art Online Last Recollection" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über dreieinhalb Minuten lang gezeigt, was "Sword Art Online Last Recollection" ausmacht. So widmet man sich etwas dem Kampfsystem.

"Sword Art Online Last Recollection" schlägt einen anderen Weg ein als der ursprüngliche Anime und folgt Kirito, der sich auf eine neue Herausforderung vorbereitet, nämlich den Unterweltkrieg. Das Tor zum Dunklen Territorium öffnet sich und ist bereit, seine Schrecken auf die Welt loszulassen, als eine mysteriöse Dunkle Ritterin namens Dorothy mit einer Mission für Kirito und seine Freunde einfliegt.

"Sword Art Online Last Recollection" wird am 6. Oktober für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.