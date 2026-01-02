Sword and Fairy 4: Remake: Offizieller Trailer

Publisher CubeGame und Entwickler UP Software haben den offiziellen Trailer zu "Sword and Fairy 4: Remake" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über vier Minuten lang Einblicke in "Sword and Fairy 4: Remake" geboten. Dabei bekommen wir etwa bewegte Bilder von der Spielwelt oder dem Kampfsystem der Rollenspiel-Neuauflage zu sehen und die Unreal Engine 5 lässt ihre Muskeln spielen.

Zudem wird uns die Story von "Sword and Fairy 4: Remake" nähergebracht. Wir begeben uns darin nämlich mit Tianhe Yuns Team auf die Suche nach den Unsterblichen. Unterdessen kommt gleichzeitig eine für lange Zeit verborgene Wahrheit ans Licht.

"Sword and Fairy 4: Remake" ist für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC in Entwicklung. Einen konkreten Releasetermin oder ein entsprechendes Fenster wurde bisher ebenfalls nicht genannt.