September-Termin für Sworn

Publisher Team 17 und Entwickler Windwalk Games haben einen Releasetermin für "Sworn" verkündet. Demnach ist es schon im September soweit.

Konkret ist "Sworn" ab 25. September erhältlich. Als Plattformen werden PS5, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben. Über eventuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Fassungen ist nichts bekannt, weswegen wir von 1:1-Portierungen des Koop-Action-Roguelikes ausgehen.

Schon jetzt können wir uns dagegen einen neuen Release Date Trailer zu "Sworn" zu Gemüte führen. Dieser stimmt uns knapp eine Minute lang mit flotten Sequenzen auf das Spiel ein und zeigt, was es inhaltlich und konzeptionell zu bieten hat.

"Sworn" war im März 2024 angekündigt worden.