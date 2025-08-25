November-Termin für Syberia Remastered

Angekündigt ist "Syberia Remastered" ja schon eine ganze Weile. Jetzt hat Microids aber endlich auch einen Releasetermin für die Neuauflage des Adventures verkündet.

Demnach ist "Syberia Remastered" ab 6. November für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die Version für Meta Quest 3 folgt genau eine Woche später, also am 13. November.

Gleichzeitig zeigt Microids einen frischen Trailer zu "Syberia Remastered". Darin werden das Original und die Neuauflage direkt miteinander verglichen. Das Material legt nah, dass das Rad hier zwar nicht neu erfunden wurde, das Spiel selbst aber den Sprung in das Jahr 2025 geschafft hat.

"Syberia Remastered" war im Mai vorgestellt worden.