Syberia Remastered: Sehenswerter Trailer

Microids hat einen neuen Trailer zu "Syberia Remastered" ins Netz gestellt. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier bringt man uns nämlich die Story von "Syberia Remastered" über eineinhalb Minuten lang näher. Dabei werden uns einige atmosphärische Sequenzen geboten, aber wir bekommen auch die zentralen Wesenszüge des Spiels erklärt.

Bereits im August konnten wir uns über einen sehr informativen Trailer zu "Syberia Remastered" freuen. Darin wurde das Original direkt mit dem Remaster verglichen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Syberia Remastered" erscheint am 6. November für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Version für Meta Quest 3 folgt genau eine Woche später, also am 13. November.