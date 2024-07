SYNCED wird eingestellt

Level Infinite gibt bekannt, dass die Online-Services für "SYNCED" bald eingestellt werden. Einen konkreten Termin dafür gibt es auch bereits.

Demnach gehen für "SYNCED" am 9. September die Lichter aus. Damit hat der Koop-Shooter gerade so seinen ersten Geburtstag erlebt, denn er erschien am 8. September 2023 für den PC. Die geplanten Umsetzungen für PS5 und Xbox Series X sind damit leider auch gestrichen.

"SYNCED" ist in der nahen Zukunft angesiedelt, in der Nanotechnologie das Rückgrat der Zivilisation geworden ist. In Folge einer Katastrophe bekannt als "Collapse", haben sich die Nanomaschinen gegen ihre Entwickler gewandt, konsumieren Menschen, um sich zu vermehren und verwandeln sich in die tödlichen Nanos.

In dieser Apokalypse übernehmen wir die Rolle der Runner, mutiger Glücksritter, die den Meridian nach der wertvollen Nano-Energie namens Nerva absuchen. In dem von NExT Studios entwickelten Spiel schliessen sich Dreiergruppen zusammen, um sich intensiven PvE- und PvP-Kämpfen zu stellen.