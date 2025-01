Synduality: Echo of Ada ist ab jetzt im Early Access

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht "Synduality: Echo of Ada" im Early Access auf Playstation 5, Xbox Series X|S und PC für alle, die die Deluxe- oder Ultimate-Edition vorbestellt haben.

In "Synduality: Echo of Ada" wählt ihr euren Magus, einen KI-Begleiter, der mit ihnen in den Kampf zieht und mit der Zeit eine Bindung zu ihnen aufbaut. Zusammen gehen sie auf PvPvE-Missionen, um AO-Kristalle zu sammeln und zahlreichen Bedrohungen an der Oberfläche zu bekämpfen, darunter Monster und andere Drifter.

Im PvE-Modus, Amasia Collapse Investigation Missions, in "Synduality: Echo of Ada" geht es um die Geschichte des Drifters Alba und seines Magus Ada. In deren Verlauf entdecken sie den Grund für den Untergang von Amasia, der letzten Festung der Menschheit.

"Synduality: Echo of Ada" erscheint am 24. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Vorbesteller der Deluxe- und Ultimate Editionen erhalten ab heute einen Early Access zum Spiel.