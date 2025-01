Synduality im Launch-Trailer

Bandai Namco Entertainmentveröffentlicht heute "Synduality: Echo of Ada", einen PvPvE-Extraction-Shooter, auf PC und Konsolen. Ihr schlüpft in die Rolle eines Drifters, dem Piloten eines Cradlecoffins, welcher die Ruinen von Amasia erkunden und sich gegen zahlreiche Gefahren behaupten muss. Ihr könnt euch dabei auf euren KI-Begleiter, einen sogenannten Magus, verlassen, um euch in einer von Kreaturen und anderen Driftern geplagten Umgebung zurechtzufinden und wertvolle Ressourcen zu bergen.

"Synduality: Echo of Ada" spielt in 2222, Jahre nachdem ein mysteriöser giftiger Regen namens Tränen des Neumondes den Grossteil der Menschheit ausgelöscht und Kreaturen hervorgebracht hat, die nun die verbleibende Bevölkerung jagen. Die Drifter verdienen ihren Lebensunterhalt in diesem Szenario mit dem Sammeln von AO-Kristallen, einer seltenen Ressource, die zur Energiegewinnung verwendet wird. Sie steuern die Cradlecoffins, während ein Magus ihnen im Kampf durch Fähigkeiten, Anweisungen, Hinweise und Warnungen hilft, die Ruinen sicher zu durchqueren und die wertvollen Ressourcen zurückzubringen.

"Synduality: Echo of Ada" ist jetzt auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (via Steam) erhältlich.