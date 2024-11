Bandai Namco hat einen Open Network Test für "Synduality: Echo of Ada" in Aussicht gestellt. Sonderlich lange müssen wir auch gar nicht auf diesen warten.

Demnach beginnt der Open Network Test für "Synduality: Echo of Ada" am 12. Dezember. Er endet acht Tage später, also am 20. Dezember - ausser für Vorbesteller, denn die dürfen bis zum 22. Dezember spielen.

"Synduality: Echo of Ada" führt uns als sogenannte Driver in die Welt von Amasia, in der Menschen mit humanoiden KI-Begleitern zusammenleben. Als Driver gilt es, die wertvollen AO-Kristalle zu sammeln, eine seltene Ressource, die für das Überleben in dieser dystopischen Welt von entscheidender Bedeutung ist. Gemeinsam mit dem KI-Begleiter, welcher auch als Magus bezeichnet wird, und dem Cradlecoffin-Fahrzeug müssen zahlreiche Gefahren bewältigt und die Geheimnisse dieser Welt entschlüsselt werden. Im Spiel besteht zudem die Möglichkeit, das Aussehen des Magus und des Cradlecoffin-Fahrzeugs individuell anzupassen, um eine einzigartige Verbindung aufzubauen und einen eigenen Kampfstil zu entwickeln.

"Synduality: Echo of Ada" erscheint am 24. Januar 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.