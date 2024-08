Weiterer Closed Network Test zu Synduality: Echo of Ada

Bandai Namco hat den nächsten Closed Network Test zu "Synduality: Echo of Ada" in Aussicht gestellt. Dieser erstreckt sich über vier Tage im September.

Demnach findet der neue Closed Network Test zu "Synduality: Echo of Ada" vom 13. bis 16. September statt. Anmeldungen sind bereits an dieser Stelle möglich. Besagter Closed Network Test wird die Konnektivität testen und Feedback aus dem vorherigen Closed Beta Test umsetzen. Es wird vier Magus-Assistenten geben, ein flüssigeres Online-Spiel und Änderungen an der Karte, den Waffen und vieles mehr.

In "Synduality: Echo of Ada" schlüpfen wir in die Rolle von Driftern und müssen uns xenomorphen Kreaturen namens "Enders" sowie anderen Driftern stellen, während wir von "Magier" genannten KI-Partnern auf unserer Reise unterstützt werden.

"Synduality: Echo of Ada" war im September 2022 angekündigt worden und ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber momentan unterminiert.