Synth Riders Experience - Barbie Dance 'n Dream in VR

Erlebe deine Barbie-Träume in VR! Mattel hat heute in Zusammenarbeit mit Kluge Interactive, heute "Synth Riders Experience - Barbie Dance 'n Dream", ein Barbie-Tanzerlebnis für das beliebte Virtual-Reality-Rhythmusspiel "Synth Riders". Das Spiel lässt die Spieler wie nie zuvor in die Traumwelt von Barbie eintauchen.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Kluge Interactive, um den Fans eine weitere Möglichkeit zu bieten, das Universum von Barbie zu erleben. Egal, ob man ein Barbie-Fan ist oder einfach nur gerne tanzt, die Spieler werden Synth Riders Experience - Barbie Dance 'n Dream wegen der energiegeladenen Musik, der fesselnden Grafik und dem aufregenden Gameplay.“

Erika Winterholler, Head of Business Development, Digital Gaming bei Mattel.

"Barbie Dance 'n Dream" ist jetzt auf Meta Quest, Steam VR, PlayStation VR2 und für alle Apple Arcade-Abonnenten für Apple Vision Pro erhältlich.