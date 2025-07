System Shock 2: Remaster auch für Konsole terminiert

Nachdem das Remaster von "System Shock 2" für die Konsolenwelt in letzter Minute verschoben werden musste, haben die Nightdive Studios jetzt einen Releasetermin dafür verkündet. Dabei wurde ein konkretes Datum in der nächsten Woche genannt.

So ist das Remaster von "System Shock 2" ab 10. Juli auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erhältlich. Auf dem PC war es ja schon am 26. Juni soweit.

In "System Shock 2" erwachen wir aus der Kälte unserer Cryo-Röhre und stellen fest, dass uns kybernetische Implantate eingepflanzt wurden und die Besatzung des Raumschiffs Von Braun abgeschlachtet wurde. Die Infizierten streifen durch die Hallen, ihre Schreie und ihr Stöhnen fordern uns auf, sich ihnen anzuschliessen, während die abtrünnige künstliche Intelligenz, bekannt als SHODAN, unseren Versuch, das schreckliche Geheimnis des verlassenen Raumschiffs Von Braun zu entschlüsseln, lächerlich macht.