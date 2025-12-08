System Shock Remake bald auch für Nintendo Switch 1 und 2

Das von Nightdive Studios entwickelte Remake zu "System Shock" wird ab dem 18. Dezember auch für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 verfügbar sein. Somit ist der neu aufgelegte Klassiker mit den bereits bedienten Plattformen PlayStation 4 und 5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC den meisten Gamern, die auf modernen Plattformen unterwegs sind, zugänglich. Einen Einblick in die Entwicklung dieses technisch herausfordernden Ports bekommen wir in dem aktuellen Trailer:

Über System Shock

"System Shock ist das vollständige Remake des Klassikers von 1994. Das genredefinierende Gameplay wurde von Grund auf neu entwickelt. Mit aktueller HD-Grafik, moderner Steuerung, aktualisiertem Interface und neuer Musik sowie Soundeffekten erstrahlt das Spiel nun im 21. Jahrhundert in frischer und zeitgemässer Pracht ohne die Atmosphäre des Original zu verlieren.

SIE HAT EIN BEWUSSTSEIN ENTWICKELT UND IST SICH DEINER ANWESENHEIT BEWUSST

Sie ist SHODAN. Die durchgedrehte KI hat die Kontrolle über die gigantische „Citadel“-Raumstation übernommen und dabei die Crew in seelenlose Cyborgs und Mutanten verwandelt. Ihr nächstes Ziel? Die Erde! Erkunde die übernommene Station und kämpfe dir deinen Weg frei, um in den Tiefen des Alls den Untergang der Menschheit zu verhindern! IHR UNTERGANG IST DER EINZIGE WEG ZU DEINER ERLÖSUNG

FEATURES

Kämpfe bis zum Tod in den Tiefen des Alls

Stelle dich den Horden einer verrückt gewordenen KI

Verbessere deine Fähigkeiten, um deinen Gegnern gewachsen zu sein

Erlebe die nicht-lineare Geschichte nach deinen Vorlieben

Begib dich in den Cyberspace und öffne alternative Wege

Innovativer Artstyle mit einer einmaligen Kombination aus Retro- und Future-Designs in moderner Grafiktechnologie

System Shock wird dich in seinen Bann ziehen: Schiesse, prügle, krieche, klettere, springe und puzzle dich durch die Eingeweide der Raumstation."