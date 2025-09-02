Einem Bericht von GamesIndustry zufolge, hat NetEase das texanische Entwicklerstudio T-Minus Zero Entertainment geschlossen. Einige Hintergrundinformationen dazu gibt es ebenfalls.

Studioleiter und Mitgründer Rich Vogel erklärte dazu, NetEase habe das Team seit seiner Gründung im August 2023 grosszügig unterstützt, zum Beispiel bei der Investorensuche und bei der Finanzierung von spielbaren Demos. Trotz positiver Resonanz sei es aber nicht gelungen, irgendwann die für die Weiterentwicklung notwendige Anschlussfinanzierung sicherzustellen.

T-Minus Zero Entertainment war vom Start weg mit erfahrenen Entwicklern aus anderen Studios wie etwa BioWare oder Bethesda besetzt. Neben Vogel gehörten auch Mark Tucker, Jeff Dobson und Scott Malone zum Team. Geplant war ein Online-Actionspiel aus der Third-Person-Ansicht, welches auf einer neuen Science-Fiction-Marke basieren sollte. Mit der Schliessung des Studios ist das Projekt jetzt aber vorerst gestoppt worden.