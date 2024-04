Publisher United Label und Entwickler Odd Bugg Studio haben den ersten Gameplay-Trailer zu "Tails of Iron II: Whiskers of Winter" präsentiert. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier ist nämlich über zwei Minuten lang zu sehen, was inhaltlich und spielerisch von "Tails of Iron II: Whiskers of Winter" zu erwarten ist. Einblicke in die Story werden ebenfalls geboten.

Als Arlo, der junge Erbe der Wächter der Wüstenei, bereisen wir in "Tails of Iron II: Whiskers of Winter" den riesigen verschneiten Norden im Rahmen einer epischen Quest, um die Dunkelschwingen endgültig zu besiegen. Wir jagen gigantische Bestien, vereinen zerstrittene Clans und verbessern unsere Siedlung.

"Tails of Iron II: Whiskers of Winter" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.