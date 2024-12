Tails of Iron II: Whiskers of Winter erscheint im Januar

Nachdem Entwickler Odd Bug Studio im August noch eine Verschiebung von "Tails of Iron II: Whiskers of Winter" in das nächste Jahr verkünden musste, gibt es jetzt einen konkreten Releasetermin. Dieser ist erfreulicherweise auch gar nicht so weit entfernt.

Demnach erscheint "Tails of Iron II: Whiskers of Winter" am 28. Januar 2025. Die Mischung aus Adventure und Rollenspiel ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.

Als Arlo, der junge Erbe der Wächter der Wüstenei, bereisen wir in "Tails of Iron II: Whiskers of Winter" den riesigen verschneiten Norden im Rahmen einer epischen Quest, um die Dunkelschwingen endgültig zu besiegen. Wir jagen gigantische Bestien, vereinen zerstrittene Clans und verbessern unsere Siedlung.