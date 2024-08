Tails of Iron II: Whiskers of Winter wieder verschoben

Publisher United Label hat "Tails of Iron II: Whiskers of Winter" leider erneut verschoben. Eigentlich sollte der Titel noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Neues Releasefenster für "Tails of Iron II: Whiskers of Winter" ist demnach der Februar 2025. Ein konkreter Grund für die Verzögerung wird leider nicht genannt.

Als Arlo, der junge Erbe der Wächter der Wüstenei, bereisen wir in "Tails of Iron II: Whiskers of Winter" den riesigen verschneiten Norden im Rahmen einer epischen Quest, um die Dunkelschwingen endgültig zu besiegen. Wir jagen gigantische Bestien, vereinen zerstrittene Clans und verbessern unsere Siedlung.

"Tails of Iron II: Whiskers of Winter" ist für S4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.