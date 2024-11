Taipei Game Show: Indie Game Award 2025

Der Indie Game Award (IGA), der von der Taipei Game Show (TGS) ausgerichtet wird, hat offiziell seine Finalisten für 2025 bekannt gegeben, mit noch nie dagewesener Beteiligung markiert. Der IGA hat 340 Teilnehmer aus 52 Ländern angezogen, was einen Anstieg der Einreichungen um 26 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Sieben Länder, darunter Georgien, Aserbaidschan, Lettland, Ägypten, die Ukraine, Uruguay und Neuseeland, haben sich zum ersten Mal an dem Wettbewerb beteiligt, wobei Neuseeland ein bemerkenswertes Debüt feierte und sich einen Platz in der Endrunde sicherte.

Die Finalisten werden von einer Jury bewertet, die sich aus Branchenexperten, Medienjournalisten, früheren IGA-Gewinnern und Inhaltserstellern zusammensetzt. Die Bewertung konzentriert sich auf Erzählung, Audioeffekte, visuelle Kunst, Spieldesigns und Innovation und erstreckt sich über acht Kategorien, einschliesslich des Grand Prix. Die Gewinnerbeiträge werden auf der TGS in einem eigenen Ausstellungsbereich präsentiert, so dass die Spieler diese herausragenden Spiele erleben können.

Best Narrative

Insects Awaken - HelloMeow (China)

KARMA: The Dark World - Pollard Studio (Sweden)

Mouthwashing - Wrong Organ (Sweden)

The Midnight Barber - Omaet Games (Spain)

Minds Beneath Us - Bearbone (Taiwan)

Escape from Ever After - Sleepy Castle Studio (Canada)

Best Audio

The Midnight Barber - Omaet Games (Spain)

Tiny Terry's Turbo Trip - snekflat (Netherlands)

Rubinite - Cup Dog Games (Taiwan)

Maid Cafe on Electric Street - Adventurer's Tavern (Japan)

Lost and Found Co. - Bit Egg Inc. (Thailand)

Best Visual Art

Sunset Hills - Cotton Game (China)

The Star Named EOS - Silver Lining Studio (Taiwan)

KARMA: The Dark World - Pollard Studio (Sweden)

Rose and Locket - Whistling Wizard (New Zealand)

Bruma - 4HA Games Studio SpA (Chile)

Best Design

DICEOMANCER - Ultra Piggy Studio (China)

Balatro - LocalThunk (Canada)

Bionic Bay - Psychoflow Studio (Taiwan)

CATO: Buttered Cat - Team Woll (China)

Temporal Titans - Lost Tower Games (United States)

Best Innovation

CATO: Buttered Cat - Team Woll (China)

Dungeon Inn - Cat Society (South Korea)

Balatro - LocalThunk (Canada)

Mouthwashing - Wrong Organ (Sweden)

WHAT THE CAR? - Triband (Denmark)

Best Mobile Game

Monstabox - atKombi (Argentina)

Balatro - LocalThunk (Canada)

Sunset Hills - Cotton Game (China)

WHAT THE CAR? - Triband (Denmark)

Scarecrow Tactics - Shining Gorani (South Korea)

Best Student Game