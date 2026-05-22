Tales of Arise (Switch 2) im Launch-Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe gibt bekannt, dass das preisgekrönte JRPG "Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition" ab sofort für Nintendo Switch 2 verfügbar ist. Diese Version bringt das Hauptspiel, das bei The Game Awards 2021 zum "RPG Game of the Year" gekürt wurde, sowie das zusätzliche Szenario Beyond the Dawn auf Nintendo Switch 2. "Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition" enthält darüber hinaus zusätzliche In-Game-Kostüme sowie -Items.

"Tales of Arise" erzählt von den Abenteuern von Alphen und Shionne, die sich verbünden, um den Planeten Dahna von der Unterdrückung von Rena zu befreien, die bereits seit 300 Jahren andauert. Die Geschichte startet mit zwei Menschen, die auf unterschiedlichen Planeten geboren wurden und die beide ihr Schicksal verändern und eine neue Zukunft erschaffen wollen. Auf Spielende wartet eine Geschichte mit unterschiedlichen Charakteren. Sie erkunden weitläufige Regionen und stellen sich in rasanten Kämpfen voller Action mächtigen Gegnern, um letztlich die Wahrheit zu enthüllen, die die Welten miteinander verbindet.

Die zusätzlichen Inhalte von Beyond the Dawn setzen die Abenteuer von Alphen und Shionne fort und fügen dem Spiel neue Quests, Bosskämpfe sowie einen neuen Handlungsabschnitt hinzu – all das vor dem Hintergrund einer sich weiterentwickelnden, wunderschönen Fantasy-Welt. Spielende bekommen zusätzliches Gameplay geboten und folgen dem Schicksal der sechs Charaktere, die durch den fortlaufenden Konflikt zwischen den Renäern und Dahnäern navigieren.

"Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition" ist ab sofort für Nintendo Switch 2 verfügbar.