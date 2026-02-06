Tales of Arise für Switch 2 in Aussicht

Bandai Namco Entertainment stellte bei der gestrigen Direct-Ausgabe eine Switch-2-Portierung von "Tales of Arise" in Aussicht. Sie wird im Mai verfügbar sein.

So erscheint "Tales of Arise" am 22. Mai auch für Nintendos aktuelle Hybridkonsole. Diese Version trägt den Namenszusatz "Beyond the Dawn Edition".

Schon jetzt gibt es einen ausführlichen Trailer zur kommenden Switch-2-Version von "Tales of Arise" zu sehen. Diese stimmt uns fast drei Minuten lang mit einer packenden Mischung aus Story-Sequenzen und Gameplay auf die Umsetzung des Action-Rollenspiels ein.

"Tales of Arise" ist bereits seit 10. September 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.