Bandai Namco kündigt Tales of Berseria Remastered an

Bandai Namco gibt bekannt, dass der nächste "Tales of"-Titel die Remaster-Behandlung bekommt. Freuen können wir uns für den 27. Februar 2026 auf das JRPG "Tales of Berseria Remastered" für Nintendo Switch und über die Rückwärtskompatibilität auf Nintendo Switch 2. Neben einer Website gibt es selbstverständlich auch Vorfreude in Videoform:

Über Tales of Berseria Remastered

"Erlebe die Geschichte von Velvet Crowe in der Remastered Version des Action-JRPGs Tales of Berseria erneut.

Geniesse ein rasantes, anpassbares Kampfsystem und nimm es mit allem auf, was sich Velvet und ihren Kameraden in den Weg stellt. Begib dich auf eine Reise durch eine Welt voller emotionaler Verbindungen und Verrat – mit gesteigerter Spielbarkeit und Verbesserungen der Spielqualität!

Hauptmerkmale

Eine Geschichte über Gefühl gegen Vernunft

Begleite Velvet auf ihrem Rachefeldzug gegen die Mörder ihres Bruders – hin- und hergerissen zwischen der Person, die sie einst war, und dem Pfad, auf den ihr Zorn sie geführt hat.

Kann sie bewahren, wer sie war, oder zehren ihre Rachegelüste alles auf, was von ihr blieb?

Aufregendes Kampfsystem

Passe deine Fertigkeiten an, um einen einzigartigen Spielstil zu entwickeln, und besiege deine Gegner mit einer Vielzahl von Angriffen.

Stürze dich in spannende Kämpfe, indem du deinen Gegnern „Seelen“ raubst und damit deine Kombos verstärkst.

Eine moderne, hochwertige Neuerzählung

Erlebe neue Verbesserungen der Spielqualität, darunter Zielmarkierungen, die Möglichkeit, Gegnerbegegnungen zu deaktivieren, früher Zugang zum Rangladen und vieles mehr!

Ein umfassendes Erlebnis

Tauche tiefer ein in die Welt mit den Zusatzinhalten (DLC*), die zusammen mit der Originalversion veröffentlicht wurden, einschliesslich Kostümen, nützlichen Objekten und anderen unterhaltsamen Extras.

*_Ausgewählte lizenzierte Original-Zusatzinhalte nicht enthalten._"