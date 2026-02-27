Tales of Berseria Remastered: Der Launch-Trailer

"Tales of Berseria Remastered" ist eine überarbeitete Version des 2017 in Europa erschienen "Tales of Berseria". Darin wird die Geschichte von Velvet Crowe erzählt, die sich nach dem tragischen Tod ihres Bruders für immer verändert hat und auf einen Rachefeldzug gegen die Verantwortlichen begibt. Hin- und hergerissen zwischen der Person, die sie einst war, und der Wut, die sie nun antreibt, muss Velvet zusehen, ob sie an ihrer Menschlichkeit festhalten kann oder sich komplett der Rache hingibt.

"Tales of Berseria Remastered" umfasst viele Qualitätsverbesserungen, darunter Zielmarkierungen, die Option, Zufallsbegegnungen auszuschalten sowie ein früherer Zugang zum Rangladen. Weiterhin sind DLC der Originalveröffentlichung enthalten, darunter Kostüme, Bonusgegenstände und andere Extras.

"Tales of Berseria Remastered" ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch erhältlich.