Tales of Berseria Remastered: Erste Angaben zur Technik der Konsolenfassungen

Erst letzte Woche hat Bandai Namco "Tales of Berseria Remastered" angekündigt. Jetzt hat man erste Angaben zur Technik von dessen Konsolenfassungen gemacht.

Demnach strebt "Tales of Berseria Remastered" auf der Switch eine Auflösung von 1920 x 1080 im stationären und 1280 x 720 im tragbaren Modus an, alles mit einer fixen Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde. PS5 und Xbox Series X erreichen bis zu 3840 x 2160 bei 60 Bildern pro Sekunde, während die Xbox Series S etwa eine Auflösung von 2560 x 1440 anvisiert.

Die Unterstützung für Sprachen und Audiofassungen unterscheidet sich dann je nach Plattform, wobei die Xbox Series-Konsolen hierbei die grösste Auswahl bieten. Der benötigte Speicherplatz reicht von 10 GB auf der Switch bis hin zu 15 GB auf Xbox Series X|S.

"Tales of Berseria Remastered" erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X, Switch und PC.