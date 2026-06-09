Tales of Eternia Remastered angekündigt

Bandai Namco kündigte heute "Tales of Eternia Remastered" an, den neusten Teil des "Tales of Remastered"-Project.

Als verbesserte Version eines der ikonischsten Teile der "Tales of"-Reihe schickt "Tales of Eternia Remastered" Spieler auf ein episches Abenteuer, das sich über die beiden voneinander getrennten Welten Inferia und Celestia erstreckt. Die Geschichte folgt Reid Hershel und seiner Kindheitsfreundin Faran Oersted. Deren Leben ändert sich schlagartig, als sie einem geheimnisvollen Mädchen begegnen, das eine unbekannte Sprache spricht. Während sie versuchen, ihre Identität zu entschlüsseln, entdecken sie, dass der „Grosse Fall“ bevorsteht – eine drohende Kollision der beiden Welten, die ihre Existenz gleichermassen bedroht.

Die Remaster-Version bietet dieselbe emotionale Erzählweise und das actionreiche Gameplay wie das Original, ergänzt durch zahlreiche Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit sowie überarbeitete Grafik. Spielende erleben dynamische Kämpfe mit dem Aggressive Linear Motion Battle System, kombinieren mächtige Artes und koordinieren ihre Gruppenmitglieder, um Gegner in schnellen 2D-Gefechten zu besiegen.

"Tales of Eternia Remastered" erscheint am 16. Oktober 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC (via Steam) sowie für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch.