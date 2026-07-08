Tales of Eternia Remastered: Das Intro

Bandai Namco hat mittlerweile auch das Intro von "Tales of Eternia Remastered" veröffentlicht. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir über zwei Minuten lang auf "Tales of Eternia Remastered" eingestimmt. Dabei lernen wir etwa einige der Charaktere und unterschiedliche Facetten der Spielwelt kennen. Einem ausgesprochen fetzigen Japano-Soundtrack können wir gleichzeitig ebenfalls lauschen.

"Tales of Eternia Remastered" war, nach einigen Gerüchten im Vorfeld, im Juni angekündigt worden. Unsere zugehörige Meldung könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Tales of Eternia Remastered" erscheint am 16. Oktober für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.