Entwickler von Tales of Graces f Remastered bekannt

Ein Artikel von GameBiz hat den Entwickler von "Tales of Graces f Remastered" enthüllt. Dabei kam ein bekannter Name zum Vorschein.

Demnach ist das japanische Support-Studio Tose für die Entwicklung von "Tales of Graces f Remastered" verantwortlich. Tose ist bereits seit mehr als 40 Jahren im Geschäft. Das Studio hat mit sämtlichen namhaften Firmen wie etwa Nintendo, Square Enix, Capcom oder Sega zusammengearbeitet, geriet aber vor einigen Monaten in eine finanzielle Schieflage. Allerdings meldete Tose vor wenigen Tagen eine Umsatzsteigerung und kehrte somit in die Gewinnzone zurück.

Bei "Tales of Graces f Remastered" handelt es sich eine Neuauflage von "Tales of Graces f", in welcher der Protagonist Asbel eine schicksalhafte Begegnung in einem Blumengarten mit einem Mädchen namens Sophie macht. Einige Jahre später müssen sie dann eine Reihe tragischer Ereignisse meistern, um ihre Liebsten und die Welt zu beschützen. Mit verbesserter Grafik, frischen Funktionen und über 80 bereits verfügbaren Erweiterungen aus dem Originalspiel tauchen wir in die lebendige Welt von Ephinea ab.

"Tales of Graces f Remastered" erscheint heute für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.