Tales of Graces f Remastered: Neuer Gameplay-Trailer

Bandai Namco versorgt uns mit einem frischen Gameplay-Trailer zu "Tales of Graces f Remastered". Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Hier wird uns Cheria aus "Tales of Graces f Remastered" knapp eine Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Gleichzeitig können wir uns zum Beispiel auch noch ein Bild von der englischen Vertonung machen.

Bei "Tales of Graces f Remastered" handelt es sich eine Neuauflage von "Tales of Graces f", in welcher der Protagonist Asbel eine schicksalhafte Begegnung in einem Blumengarten mit einem Mädchen namens Sophie macht. Einige Jahre später müssen sie dann eine Reihe tragischer Ereignisse meistern, um ihre Liebsten und die Welt zu beschützen. Mit verbesserter Grafik, frischen Funktionen und über 80 bereits verfügbaren Erweiterungen aus dem Originalspiel tauchen wir in die lebendige Welt von Ephinea ab.

"Tales of Graces f Remastered" erscheint am 17. Januar 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.