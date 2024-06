Demo von Tales of Kenzera: Zau angekündigt

EA Originals und Surgent Studios kündigen eine Demo von "Tales of Kenzera: Zau" an. Für den PC ist sie bereits seit gestern verfügbar. Besitzer von PS5 und Xbox Series X werden heute mit dem spielbaren Appetithappen versorgt.

Die Demo von "Tales of Kenzera: Zau" gibt uns einen Einblick in die ersten Momente des Spiels und bietet einen Vorgeschmack auf die leichtfüssigen und rasanten Kämpfe, die Fortbewegung sowie einen ersten Blick auf die emotionale Geschichte, die sich langsam zu entfalten beginnt. Fans können plündernde Feinde wie die Roho ya Rungu oder die Roho ya Mtupaji bekämpfen und sollten sich vor den explosiven Tokoloshe hüten. Aufmerksame Spieler werden auch versteckte Echos entdecken, die einen entscheidenden Hinweis auf die Erzählung des vollständigen Spiels geben. Der erzielte Fortschritt kann übrigens in die Vollversion übernommen werden.

"Tales of Kenzera: Zau" ist inspiriert von Abubakars persönlicher Reise, die sich mit dem Verlust seines Vaters und ihrer tiefen gemeinsamen Verbundenheit durch Videospiele auseinandersetzt. Der Singleplayer-Action-Adventure-Platformer im Metroidvania-Stil ist eine Hommage an Abubakars Vater und zeigt, wie Grösse aus Widerstandskraft entsteht.

"Tales of Kenzera: Zau" erschien am 23. April für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und den PC.