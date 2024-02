Tales of Kenzera: Zau: Demo seit heute verfügbar

EA Originals und Surgent Studios kündigten heute an, dass "Tales of Kenzera: ZAU" Teil des mehrtägigen Steam Next Fest sein wird, das vom 5. Februar bis zum 12. Februar zur Feier kommender Spieletitel stattfindet. Ihr könnt die erste spielbare Demo des Action-Adventure-Plattformers im Metroidvania-Stil ab heute herunterladen und die ersten zwei Abschnitte des Spiels sowie neue Talente und eine freischaltbare Fähigkeit kennenlernen.

"Tales of Kenzera: ZAU" ist inspiriert von der persönlichen Reise des Gründers von Surgent Studios und BAFTA-nominierten Schauspielers Abubakar Salim, der sich mit dem Verlust seines Vaters und ihrer tiefen gemeinsamen Verbundenheit durch Videospiele auseinandersetzt. Der Singleplayer-Action-Adventure-Platformer im Metroidvania-Stil ist eine Hommage an den Vater von Abubakar und zeigt, wie Grösse aus Widerstandskraft entsteht.

"Tales of Kenzera: ZAU" erscheint am 23. April 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC