Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game terminiert

Nachdem es kürzlich erst verschoben wurde, hat Publisher Private Division jeztt einen konkreten Releasetermin für "Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis März 2025 gedulden.

Demnach erscheint "Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" am 25. März 2025 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC. Ein Release Date Trailer und ein ausführlicher Showcase begleiten die Terminierung.

In "Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" leben wir gemütlich wie ein Hobbit im ruhigen Auenland. Wir erkunden, dekorieren und teilen diese Idylle in Mittelerde. Ausserdem erwarten uns freundliche Hobbits und bekannte Gesichter. Nicht nur Fans der bekannten Vorlage sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" wurde im September 2023 angekündigt.