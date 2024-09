Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game verschoben

Publisher Private Division gibt bekannt, dass sich der Release von "Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" verzögert. Eigentlich sollte die Lebenssimulation im Herbst veröffentlicht werden.

So verschiebt sich der Release von "Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" auf Anfang 20ss25. Als Grund dafür gibt man an, dass die ursprünglich angepeilte Qualität mit dem Endprodukt auch erreicht werden soll.

In "Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" leben wir gemütlich wie ein Hobbit im ruhigen Auenland. Wir erkunden, dekorieren und teilen diese Idylle in Mittelerde. Ausserdem erwarten uns freundliche Hobbits und bekannte Gesichter. Nicht nur Fans der bekannten Vorlage sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" ist für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC in der Mache.