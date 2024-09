Gameplay aus Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game

Publisher Private Division hat weitere Gameplay-Impressionen aus "Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" veröffentlicht. Diese wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier sind nämlich die ersten 16 Minuten aus "Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" zu sehen. In diesem Zeitraum werden wir unter anderem mit der Spielwelt und den dort lebenden Personen vertraut gemacht. Die grundlegenden Bedienelemente bekommen wir ebenfalls erklärt.

In "Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" leben wir gemütlich wie ein Hobbit im ruhigen Auenland. Wir erkunden, dekorieren und teilen diese Idylle in Mittelerde. Ausserdem erwarten uns freundliche Hobbits und bekannte Gesichter. Nicht nur Fans der bekannten Vorlage sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" erscheint am 25. März 2025 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.