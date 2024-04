Neuer Trailer zu Tales of the Shire

„Der Herr der Ringe“-Fans aufgepasst. Es gibt neue Informationen zum kommenden Spiel: „Tales of the Shire“.

Bereits letztes Jahr im Sommer angekündigt, gibt es nun neue Details zum kommenden Spiel. „Tales of the Shire“ soll noch in diesem Jahr für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erscheinen – ein genaues Datum ist allerdings noch nicht bekannt.

Ein neuer Trailer erlaubt einen weiteren Blick auf das zauberhafte Spiel, in dem ihr euren eigenen Hobbit kreieren und personalisieren könnt. Dekoriert das Haus, erkundet das Dorf und entspannt euch bei Aktivitäten wie Fischen, Gartenarbeit und kochen.

Entwickelt wird das Spiel von Wētā Workshop, bekannt vor allem für die Arbeit an „Der Herr der Ringe“- sowie „Hobbits“-Filmen. Publisher ist Take-Two’s Private Division.