Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game auch für Switch 2

Publisher Private Division und Entwickler Weta Workshop haben eine Switch-2-Portierung von "Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" in Aussicht gestellt. Sie wird sogar noch in diesem Monat veröffentlicht.

Demnach wird "Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" am 25. März auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole veröffentlicht. Unterschiede zu den übrigen Versionen scheinen nicht zu bestehen. Für Inhaber der Switch-Version gibt es eine kostenlose Upgrade-Möglichkeit.

Schon jetzt gibt es einen Release Date Trailer zur kommenden Switch-2-Umsetzung von "Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" zu sehen. Dieser bringt uns 42 Sekunden lang hauptsächlich das Spielkonzept näher.

"Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game" erschien bereits am 29. Juli 2025 für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.